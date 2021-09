Feio e Naiara são conduzidos para a delegacia de Angra após ação da Polícia Civil - Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Angra dos Reis prendeu na manhã desta quarta-feira (29), o líder do tráfico de drogas na comunidade Sapinhatuba III. Fellipe Henrique Araújo Freire, o "Feio", foi capturado em sua própria residência enquanto dormia com sua companheira, Naiara da Silva. Segundo a polícia, ela seria a gerente do tráfico local.



De acordo com Vilson de Almeida, delegado titular da 166 DP (Angra), a ação aconteceu por volta de 6h30 da manhã de hoje e foi realizada de forma perfeita. As equipes entraram na comunidade em veículos descaracterizados, de forma discreta, evitando chamar a atenção dos traficantes da localidade.



Em seguida, foi feito um cerco à casa apontada como esconderijo do casal. Eles foram encontrados dormindo e se renderam imediatamente ao perceberem a presença da polícia.



No quarto de “Feio” havia um rádio comunicador, telefones celulares e uma sacola contendo grande quantidade de maconha e dez embalagens plásticas com cocaína.



"Feio" assumiu ser o líder do tráfico local e o casal foi levado para a delegacia de Angra dos Reis sem qualquer tipo de confronto.



O delegado de Angra comemorou o fato de nenhum tiro ter sido disparado durante a operação desta manhã.