Após se apresentar ao Ministério Público em Angra, João Márcio foi para Arraial do Cabo, onde acabou presoFoto: Redes sociais

Publicado 29/09/2021 17:44

A Polícia de Angra dos Reis prendeu na manhã de hoje (29) o foragido da Justiça, João Márcio Dionísio, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio. Ele estava escondido na casa de uma prima naquele município.



Através do setor de Inteligência da delegacia de Angra, os policias ficaram sabendo onde João se escondia e foram até Arraial do Cabo.

Os policiais vigiaram o imóvel onde ele estava escondido até perceberem a presença dele em uma das janelas da casa. Logo depois, realizaram um cerco e prenderam o acusado, que não ofereceu resistência. Ele chegou à 166 DP (Angra), no fim da tarde, após 5h horas de viagem. João Márcio vai responder pelo crime de homicídio



Relembre o caso



João Márcio Dionísio é acusado de matar o próprio cunhado, Carlos Alberto Carvalho da Silva, de 48 anos, a golpes de faca em Angra dos Reis, no dia 12 deste mês. O crime ocorreu após uma discussão familiar no quintal comum à residência dos mesmos, no bairro Areal, durante partida televisionada de futebol.



Um terceiro envolvido no crime, Antônio Carvalho da Silva Júnior, de 18 anos, sobrinho da vítima, foi preso em flagrante e se encontra em um presídio do Complexo de Bangu, Zona Oeste do Rio.



João Márcio se apresentou ao Ministério Público em Angra no dia 16 e contou a sua versão para o crime. Porém, não ficou detido, pois não havia mandado de prisão expedido pela Justiça contra ele.



Somente no dia 22 de setembro, quase uma semana após se apresentar ao MP, o mandado de prisão foi expedido. Desde então, João Márcio não era visto na cidade, mas hoje foi preso.