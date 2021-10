Publicado 30/09/2021 16:50

Angra dos Reis vai sediar o 14º Congresso Previdenciário da Associação das Entidades de Previdência Municipais e do Estado do Rio de Janeiro (Aepremerj).

O evento acontece nos dias 18, 19 e 20 de outubro e será realizado com todas as medidas preventivas contra Covid-19. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site www.aepremerjrio.com.br.

O tema deste ano é “Os desafios dos regimes de previdência dos servidores públicos no âmbito municipal”.

Estarão reunidos representantes de secretarias de Previdência, advogados previdenciários, representantes de institutos de previdência de todo Brasil, conselheiros, profissionais da administração pública, de instituições financeiras e de demais empresas privadas.

Mais de 50% dos municípios do estado do Rio já confirmaram presença.

O congresso aconteceria em fevereiro deste ano, mas devido à situação da pandemia, foi remarcado para outubro.