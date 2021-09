Jovens de todo estado do Rio elegeram os representantes que vão lutar por políticas públicas que atendam seus anseios - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2021 15:43

Angra dos Reis - A região Sul do estado saiu com uma forte representação do Fórum Estadual de Gestores Municipais de Juventude do Rio de Janeiro, o Forjuve/RJ. A presidência ficou com Volta Redonda, a vice-presidência da Região da Costa Verde, com Angra dos Reis, Paraty ficou com a secretaria Geral e a vice-presidência regional do Médio Paraíba, com Pinheiral.



A eleição da nova diretoria aconteceu durante reunião da juventude no estado, realizada na Região dos Lagos. O fórum, vinculado administrativamente à superintendência Estadual de Juventude do Rio de Janeiro, passa ser presidido por Larissa Garcez, de Volta Redonda. Os demais representantes da região são William Gama, secretário da Juventude de Angra dos Reis, e Silvio Nogueira, diretor de Juventude de Pinheiral.



- Essa eleição do Forjuve/RJ entra para a história por dois pontos fundamentais. O primeiro foi trazer a presidência e outros cargos importantes para o interior do estado, mostrando a força da juventude de cidades fora da capital. O segundo é que pela primeira vez elegemos uma presidente mulher para estar à frente da juventude fluminense -, disse William Gama, vice-presidente da região da Costa Verde.



O fórum acompanha e avalia a efetivação das deliberações a respeito das Políticas Públicas para a Juventude de todo estado. Também promove a cooperação técnica e política de gestores municipais de juventude do Rio de Janeiro e subsidia a formulação da política estadual de juventude a partir da perspectiva de cooperação de cada ente dos municípios. Outra função é promover a formação continuada dos gestores municipais de Juventude em Políticas Públicas.



A posse da nova diretoria foi marcada para outubro, mas não foi definida a cidade onde será a cerimônia. As reuniões do Forjuve/RJ acontecem mensalmente.