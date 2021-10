O prefeito mostra o equipamento que os alunos da rede municipal de ensino de Angra vão ganhar em 2022 - Foto: Wagner Gusmão

O prefeito mostra o equipamento que os alunos da rede municipal de ensino de Angra vão ganhar em 2022Foto: Wagner Gusmão

Publicado 04/10/2021 11:33 | Atualizado 04/10/2021 11:36

Mais de 21 mil alunos da rede municipal de ensino de Angra dos Reis vão receber tablets no ano letivo de 2022. Os aparelhos vão auxiliar no projeto da prefeitura, que pretende transformar Angra em cidade inteligente.





Os equipamentos foram adquiridos pela secretaria municipal de Educação e vão ajudar na conexão dos alunos à escola em tempo integral, permitindo que eles tenham acesso aos conteúdos disponibilizados no programa “Nas Ondas da Educação”.



- Este aparelho vai ajudar os alunos nas tarefas da escola e pesquisas escolares. Esta é mais uma ferramenta para inovação e modernização da nossa educação – declarou Fernando Jordão.



De acordo com informações da secretaria de Educação, além do equipamento de ponta, os alunos terão acesso gratuito à internet.



- Vamos licitar chips para que os alunos tenham uma programação repleta de conhecimentos – destacou o secretário de Educação, Paulo Fortunato.



Os tablets têm 10 polegadas, capa de proteção, processador octa-core, android 11, 3 gigas de memória RAM e 64 GB de memória interna, além de tecnologia 4G.



Eles são patrimônio do Município e serão da unidade escolar, cedidos aos alunos durante o ano letivo.