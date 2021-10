Passageiros ficaram assustados com a batida do caminhão - Foto: Divulgação

Passageiros ficaram assustados com a batida do caminhãoFoto: Divulgação

Publicado 05/10/2021 13:15

Um caminhão atingiu a traseira de um ônibus na Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na manhã desta terça-feira (5). O acidente aconteceu na descida de acesso ao bairro Camorim Grande. Ninguém ficou ferido, mas outro ônibus foi chamado para que os passageiros seguissem viagem.

Mais cedo, por volta das 9h30, homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender outra ocorrência, na altura do mirante do bairro Camorim. Com a pista escorregadia, o motorista se perdeu na curva e acabou caindo dentro de uma valeta Ele não sofreu ferimentos graves e foi atendido no local.

Poucos quilômetros à frente, na altura do bairro Monsuaba, socorristas do SAMU atendiam uma motorista que se perdeu na pista e acabou capotando. Ela foi atendida e levada para o Hospital Municipal da Japuíba.



Devido ao mau tempo que predomina na região desde o fim da tarde de ontem, as pistas estão bastante escorregadias. Os motoristas devem redobrar a atenção e diminuir a velocidades, especialmente nas curvas.