Os populares se revoltaram com a tentativa de assalto em plena luz do dia e num local bastante movimentadoFoto: Divulgaão

Publicado 06/10/2021 18:19

Angra dos Reis - Um homem não identificado foi espancado por populares no fim da tarde desta terça-feira (6), no Centro da cidade.

De acordo com o relato de testemunhas, o homem tentou assaltar uma mulher que passava pela Avenida Júlio Maria, próximo ao terminal rodoviário, com uma faca. Ela gritou por socorro e os populares foram ajudar.

Acuado, o homem começou a caminhar enquanto alguém gritava "larga a faca, p..., larga a faca".

Como o homem não obedecia, ele começou a ser agredido com empurrões, socos e pontapés até que um dos populares o acertou com um pedaço de madeira na cabeça.

Após tentativa de assalto, homem é espancado por populares no Centro de Angra dos Reis. Caso ocorreu no fim da tarde de terça-feira (5). #ODia pic.twitter.com/L7x7HHxC8e — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2021

A Polícia Militar foi acionada e as pessoas se dispersaram. Porém, antes do chegada do socorro, o homem se recuperou da pancada e fugiu do local sem atendimento médico.