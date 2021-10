O prefeito de Angra e o presidente da Eletronuclear assinaram o convênio durante cerimônia no Centro de Estudos Ambientais - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 08/10/2021 11:41

Angra dos Reis - Aproximadamente 45 mil moradores do 4º distrito que sofrem com a falta d’água causada pela estiagem dos meses de junho, julho e agosto, serão beneficiados por duas obras com previsão de início para o fim do ano.



O bairro Parque Mambucaba vai ganhar uma nova captação no principal manancial da região, evitando o desabastecimento nos meses secos. A obra está avaliada em aproximadamente R$ 3,8 milhões e vai beneficiar cerca de 30 mil moradores.



Os cerca de 15 mil moradores do bairro Bracuí terão um novo reservatório com capacidade para armazenar 800 mil litros, um aumento de oito vezes, visto que o sistema atual armazena 100 mil litros. Serão investidos recursos na ordem de R$ 1,1 milhão.



O presidente do Saae de Angra dos Reis, Felipe Larrosa, aguarda para esta sexta-feira (8) a publicação no Diário Oficial da União do convênio entre a prefeitura de Angra e a Eletronuclear que vai possibilitar a realização dos processos licitatórios.

O convênio foi assinado pelo prefeito de Angra, Fernando Jordão, e o presidente da Eletronuclear, Leonam Guimarães, na tarde de ontem (7).





Após as publicações necessárias no Boletim Oficial do Município, previstas para o dia 15 deste mês, as obras devem ser licitadas em novembro.



- Nossa previsão é que daremos início às intervenções em dezembro. A obra do Bracuí tem previsão de entrega para junho de 2022 e a do Parque Mambucaba, seis meses depois -, disse Larrosa.





As obras serão executadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto e fazem parte do conjunto de investimentos na área de saneamento, como contrapartidas ambientais para a implantação da Usina Nuclear Angra 3.