O local foi praticamente todo coberto de brita Foto: Divulgação Policia Ambbiental

Publicado 19/10/2021 17:39

Angra dos Reis - Uma denúncia ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para Meio Ambiente, levou policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental a Avenida Antônio Bertholdo da Silva Jordão, 1500, no bairro Monsuaba. No local foi constatado que uma área de aproximadamente 200 m² havia sido coberta com brita corrida recentemente. O material foi espalhado a menos de 5 metros de um curso d'água que desagua em uma praia, o que torna o local área de preservação permanente.



No momento da fiscalização não foi identificado nenhum corte de palmeiras como constava na denúncia. Ainda assim, as intervenções que estavam sendo realizadas precisavam de autorização do Instituto do Meio Ambiente de Angra dos Reis.



O proprietário do imóvel alegou que a intervenção foi realizada para melhorar o acesso à sua residência, mas que não possuía as licenças necessárias para a obra. Assim, a equipe da Polícia Ambiental procedeu à 166ª DP para apresentar os fatos à autoridade policial. O auto de constatação do INEA foi confeccionado de acordo com o artigo 64 da Lei 3467/2000.



O programa Linha Verde, do Disque Denúncia Angra, solicita a ajuda da população com objetivo de reduzir os crimes ambientais na cidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”.