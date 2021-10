Paloma Amorim e Mariana Souza interpretam a mesma personagem vivendo um conflito interno - Foto: Divulgação

Publicado 20/10/2021 16:00

Intimidade, suspense e violência são os enredos utilizados para provocar sensações e reflexões no público que vai assistir à peça “O Bicho” do grupo teatral Artêros, de Angra dos Reis. As apresentações acontecem nesta quarta (20) e quinta-feira (21), às 20h, e serão transmitidas pela internet. O link para quem quiser assistir está disponível no Instagram @grupoarteros.



Escrita por Letícia Mendes com direção de Ramon Souza, “O Bicho” aborda a crise existencial profunda da personagem que leva o público a suscitar dúvidas e questionamentos sobre o que é real ou imaginário na encenação.



Durante um diálogo íntimo e seco numa madrugada, é relevada uma relação conturbada e caótica, momento propício para a aparição do bicho.



Na montagem, as atrizes Paloma Amorim e Mariana Souza interpretam a mesma personagem vivendo o conflito interno que mostra a relação agressiva e abusiva que ela tem consigo mesma. A peça promete prender os expectadores até seu desfecho final.



As apresentações de “O Bicho” acontecem com o apoio da secretaria de Cultura e Patrimônio, secretaria de Desenvolvimento Econômico, prefeitura de Angra dos Reis, Ministério do Turismo e Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc.