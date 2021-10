O mar de Angra vai ficar colorido com os competidores durante o fim de semana - Foto: Divulgação

O mar de Angra vai ficar colorido com os competidores durante o fim de semanaFoto: Divulgação

Publicado 21/10/2021 10:46 | Atualizado 21/10/2021 14:21

Angra dos Reis - A cidade da Costa Verde vai sediar a segunda etapa do campeonato estadual de Canoa Polinésia (Va'a). O evento acontece no sábado (23) e domingo (24) na Praia do Anil, no Centro da cidade.



O campeonato espera a participação de 900 atletas em provas de 8km e 16km, nas categorias OC1 (individual), OC2 (dupla), V3 (trio) e OC6 (seis atletas). Os vencedores de cada categoria serão declarados campeões estaduais. É obrigatório o uso de máscara para quem for acompanhar o evento.



A chegada de atletas, suas equipes e organizadores promete movimentar o trade turístico e o comércio da cidade durante o fim de semana. Muitos vão chegar na sexta-feira para estar descansados.



A organização do campeonato estadual de Canoa Polinésia trabalha para que a competição entre para o calendário esportivo do município. De acordo com eles, isso seria mais um incentivo aos clubes que realizam um trabalho de base no município.



- Cremos que assim os projetos sociais e escolinhas voltadas para a modalidade cresçam ainda mais, e consigam ensinar esse belíssimo esporte para nossos jovens – disse Rodrigo Ribeiro Moreira, amante do esportena cidade.

O campeonato estadual de Canoa Polinésia (Va'a) é realizado pela Federação de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro com apoio da prefeitura de Angra dos Reis.