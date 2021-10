A família de David aguarda informações sobre seu paradeiro - Foto: Arquivo de família

Publicado 20/10/2021 17:10

A família de David Lima Moreira, de 56 anos, abriu um boletim de ocorrência na delegacia de Angra dos Reis (166 DP) comunicando o seu desaparecimento. Ele saiu de casa no dia 24 de setembro e não foi mais visto no bairro Jacuecanga, onde mora com sua mãe.

De acordo com familiares, David vestia bermuda, blusa de manga curta e usava chinelos no dia em que desapareceu. Ele trabalhou como soldador e estava procurando emprego nos últimos meses.

Qualquer informação sobre o paradeiro de David Lima pode ser dada pelos telefones (24) 98109-1849 ou 0300 253 1177.