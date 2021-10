O time de futsal de Angra se prepara para mais uma competição - Foto: Divulgação

O time de futsal de Angra se prepara para mais uma competiçãoFoto: Divulgação

Publicado 21/10/2021 15:31

Angra dos Reis - O time de futsal da cidade estreia no próximo domingo (24) na Copa Sul-Fluminense da categoria. O primeiro jogo da equipe será contra Valença, no ginásio do Clube Náutico de Volta Redonda, às 12h. A competição terá a participação de 16 times, divididos em quatro chaves.



O Angra Futsal havia iniciado sua preparação para reiniciar outra competição interrompida devido à pandemia da Covid 19, mas ficou decidido que o torneio só retorna em 2022. Assim, a eqipe ficou liberada para participar da Copa Sul-Fluminense.

Os jogadores estão treinando na quadra de esportes do Estádio Municipal. A lista com os nomes dos jogadores que irão defender as cores de Angra dos Reis ainda nao foi anunciada. Mas provavelmente, a base da equipe será a mesma que chegou a iniciar a outra competição.