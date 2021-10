O secretário de Educação de Angra participou da homenagem ao lado do presidente do Conselho Municipal de Educação, Luís Claudio da Silva e da superintendente, Maria Verônica - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 22/10/2021 15:40

Quatorze professores da rede municipal de ensino de Angra dos Reis foram homenageados pelos bons serviços prestados à Educação do município na noite de quinta-feira (21). O evento deste ano aconteceu no auditório da Escola Municipal Júlio César Larangeira. Os professores Fabiano Avelino da Silva e Valéria dos Santos Rodrigues rceberam as honrarias “in memoriam”, pois foram vítimas da pandemia de Covid-19.

- A cerimônia foi marcada por muita emoção. Foi o primeiro ano que entregamos medalhas póstumas – informou o presidente do Conselho Municipal de Educação, Luís Claudio da Silva.



A medalha Professor Jair Travassos, grande educador que promoveu melhorias relevantes à educação do município, foi criada em 2008 para homenagear os profissionais que se destacam na educação de Angra dos Reis.



- Tão importante quanto reverenciar Jair Travassos, que abriu os caminhos da educação municipal, é também homenagear os educadores, como tão bem faz anualmente o Conselho Municipal de Educação. Parabéns ao conselho por manter esta tradição e parabéns a todos àqueles que foram indicados e premiados nesta noite – frisou o secretário de Educação, Paulo Fortunato, ao lado da superintendente, Maria Verônica.

Desde a criação da honraria, o Conselho Municipal de Educação de Angra dos Reis já entregou 97 medalhas a profissionais e demais personalidades. Os professores que receberam a medalha neste ano foram Alberto Moby Ribeiro da Silva, Arlete de Castro Silva, Carime Mohamed Seifeddine Matassoli, Denise de Souza Luiz, Emília Barra, Fabiana de Almeida, Fabiano Avelino da Silva (In memoriam), Maria das Graças Gonçalves Campos Teles, Márcio Plastina Cardoso, Rosângela Conceição Domingos, Roselaine Rosa dos Santos, Rosiane Fernandes dos Santos Souza, Valéria dos Santos Rodrigues (In memoriam) e Wellington Pereira da Silva.