O BBC Reef atracou no porto de Angra nesta segunda-feiraFoto: Jesiel Lucas

Publicado 25/10/2021 13:30 | Atualizado 25/10/2021 13:33

O Terminal Portuário de Angra dos Reis (TPAR) recebeu na manhã desta segunda-feira (25) o navio BBC Reef, de bandeira chinesa, que vai levar 1,7 mil toneladas de tubos de aço para Ásia. A previsão é que a carga deixe o porto na quarta-feira (27).



Essa primeira operação é um teste entre a empresa Splenda Port, arrendatária do porto, e a siderúrgica Valorec, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A expectativa é que, com a aprovação desta operação experimental, a Valorec faça a movimentação mensal de pelo menos 5 mil toneladas de tubos vindos de Minas.



- Temos expertise e mão de obra capacitada para operar carga geral. O objetivo é que a partir de agora essas operações se intensifiquem -, ressalta Cléber Silva, diretor comercial do TPAR.



Uma série de mudanças operacionais e estruturais foram iniciadas no Terminal Portuário de Angra contando com o sucesso da operação. O TPAR adquiriu uma planta de fluidos e trabalha para ampliar ainda este ano o calado do terminal, que passará de 8,5 metros para 10 metros. As modificações têm como objetivo fazer que o Porto de Angra consiga operar navios de maior porte.



A Splenda Port trabalha também para que a linha férrea que liga Angra a Barra Mansa, cidade próxima ao Vale do Paraíba, seja reativada. Isso facilitaria a chegada de cargas de siderúrgicas do interior de São Paulo.