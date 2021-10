Publicado 26/10/2021 15:15

Angra dos Reis – Cerca de 3500 alunas em idade menstrual da rede municipal de educação da cidade vão receber absorventes íntimos nas escolas a partir do ano que vem. A Câmara Municipal aprovou uma indicação que normatiza a distribuição de absorventes higiênicos às estudantes de escolas públicas municipais. De acordo com a autora, a ação vai ajudar a diminuir a evasão escolar.



- Nós criamos um projeto de lei e fizemos a indicação pensando nas meninas que deixam de ir às aulas uma semana por mês, durante todo o ano, por estarem em período menstrual e não terem condições de comprar absorvente -, explicou a vereadora Titi Brasil.



De acordo com relatório do movimento Girl Up, divulgado recentemente, uma em cada quatro meninas em idade menstrual não tem acesso a absorventes no Brasil. Outro estudo aponta que 28% dessas meninas deixaram de ir à aula por falta de absorventes. Esses dados criaram uma onda em todo o país com a intenção de mudar a situação atual.



Segundo a prefeitura de Angra, a Procuradoria do Município acatou a indicação por entender que a atribuição é do poder Executivo.



- Nós queremos que todas as alunas em idade menstrual tenham mais tranquilidade e dignidade para estudar -, ressaltou o prefeito Fernando Jordão.



O prefeito de Angra lembrou algumas ações de inovação que serão implementadas na rede pública municipal de ensino em 2022.



- Distribuiremos tablets para os alunos e notebooks para os professores, pedagogos e diretores. Além disso, estamos trabalhando na instalação de ar-condicionado em várias unidades, ação que vai contemplar todas as escolas municipais – finalizou.