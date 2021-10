As obras estão previstas para durar cerca de 4 meses - Foto: DIvulgação PMAR

As obras estão previstas para durar cerca de 4 mesesFoto: DIvulgação PMAR

Publicado 26/10/2021 11:17

Angra dos Reis - Uma das principais vias de ligação de inúmeros bairros com o centro da cidade, a rua Prefeito João Gregório Galindo - mais conhecida como estrada Angra Getulância - começou a ser recuperada nesta segunda-feira (25) e deve permanecer em obras por quatro meses.



A recuperação foi iniciada próximo ao bairro Morro do Tatu e vai atender toda a extensão da via, que tem 7 quilômetros, até o trevo do bairro Praia da Ribeira.



Como todo o asfalto será recuperado, a passagem de veículos pelo local será no sistema “Pare e Siga”. Por isso, a orientação da secretaria de Trânsito do município é que os motoristas façam o acesso ao Centro da cidade pela Rodovia Rio-Santos.



- Quem for do Centro para o bairro Japuíba deverá seguir até o Trevo do Dnit e fazer o retorno para acessar o Trevo do Morro da Cruz ou uma das ruas transversais da Rua Japorangra-, orientou o secretário municipal de Trânsito, Ricardo Ferreira.



A recuperação da estrada Angra-Getulândia foi viabilizada por meio de um convênio com o Governo do Estado, via Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no valor de R$ 5 milhões, que inclui ainda a recuperação da Estrada do Contorno.