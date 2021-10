Publicado 27/10/2021 12:36

Angra dos Reis - Os servidores públicos da cidade tiveram o pagamento de seus salários antecipados para esta quarta-feira (27). A ação foi para que a categoria passe o feriadão desta semana com dinheiro no bolso e comemore o Dia do Servidor, na quinta (28).



Também foi anunciado que a partir do dia 1º de novembro, o cartão-alimentação será reajustado em 40%, passando dos atuais R$ 440,00 para R$ 616,00. De acordo com o secretário de Governo, Cláudio de Lima Sírio, o reajuste representa a recuperação da inflação desde o último aumento, ocorrido em 2013, até 2020.



- Com este aumento do cartão-alimentação, recuperamos a inflação e estamos rigorosamente em dia com o servidor – explicou.