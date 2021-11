Acidente deixa homem morto e bebê ferido

Até o fim da manhã desta segunda (1) o carro permanecia dentro do córrego - Foto: Redes Sociais

Publicado 01/11/2021 13:34

Um homem identificado como Ricardo Peçanha, de 55 anos, morreu e um bebê ficou ferido em um acidente no bairro Frade na noite de domingo (31). Além deles, duas mulheres que estavam no carro sofreram ferimentos e foram levadas junto com o bebê para Hospital de Praia Brava.

De acordo com testemunhas, o motorista Ricardo Peçanha perdeu o controle doveículo devido à pista escorregadia e caiu em um córrego ao lado da rodovia. Segundo os bombeiros que prestaram os primeiros socorros, Ricardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O carro não havia sido retirado do local do acidente até o fim da manhã desta segunda-feira (1º).

Este foi o segundo acidente com vítima fatal na região de Angra dos Reis desde o início do feriado de Finados. Na noite de sábado (30), Clemente Miceli, de 64 anos, e Ian Costa, de 29 anos, morreram após uma colisão na altura do Condomínio Mombaça. Uma terceira vítima da colisão, Miriam Ferreira, de 59 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal da Japuíba.

Os motoristas devem redobrar a atenção na rodovia Rio-Santos, pois o tempo chuvoso deixa as pistas bastante escorregadias e atrapalha a visão dos diversos buracos que existem durante todo o trajeto que corta a região Costa Verde.