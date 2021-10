Reunião entre secretários traçou as melhorias que a Praça Zumbi dos Palmares vai receber - Foto: Divulgação

Publicado 28/10/2021 17:30

A prefeitura de Angra dos Reis atribuiu uma nova função ao secretário de Cultura e Patrimônio do município, Andrei Lara. A partir de agora, ele será o gestor da Praça Zumbi dos Palmares, conhecida popularmente como Praça do Peixe.



A praça compõe um dos complexos históricos e culturais mais charmosos do centro da cidade. Seu entorno conta com o prédio da histórica “Casa Larangeiras”, que serviu durante anos como armazém e hoje abriga um salão de exposições e a sede da secretaria executiva de Cultura e Patrimônio. A sede da secretaria municipal de Educação fica logo a poucos metros do local.



A parte central da praça abriga o não menos histórico Mercado Redondo do Peixe, construído em 1914. Sua beleza está no formato octogonal e suas portas e janelas feitas em ferro fundido.



Ainda compondo a praça, existe o Oyster Bar, que será gerido pela secretaria de Juventude e em breve se transformará em um restaurante escola. No local ainda há bares e restaurantes badalados que movimentam a noite angrense.



O gestor da praça será responsável por zelar pelos equipamentos públicos, acompanhar serviços de manutenção, além de buscar parceiros que possam contribuir com a conservação do espaço.



- Fizemos um encontro com diversas secretarias do governo e definimos ações para construir, coletivamente com os usuários da praça, as mudanças necessárias. Queremos padronizar a feira livre, melhorar a limpeza, a venda do pescado e a segurança do local -, informou o responsável pelo complexo cultural.



Durante este encontro ficou acertado que até o fim do ano uma equipe da Polícia Militar (Proeis) estará 24h no local.



- Administrar uma praça é algo completamente novo para mim. É um desafio animador para qualquer gestor que vive e respira cultura. Vamos revolucionar aquele espaço tão importante -, finalizou Andrei.