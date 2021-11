A parada de transatlânticos vai movimentar Angra a partir do próximo sábado - Foto: Felipe de Souza

Publicado 03/11/2021 15:50

A temporada de navios de cruzeiro em Angra começa no próximo sábado (7) e promete levar muitos turistas à Ilha Grande e ao Centro da cidade. Estão programadas 34 paradas, com expectativa de até 12 mil visitantes, sendo que a maioria delas vão acontecer na Vila do Abraão, Ilha Grande. O desembarque no Centro de Angra acontecerá na Estação Santa Luzia.

O reinício das operações de navios de cruzeiro pela costa brasileira foi autorizado pelo Ministério da Saúde através de portaria assinada na última quinta-feira (28) e é um claro sinal da recuperação das atividades de turismo no país. Sete transatlânticos navegarão pela costa do Brasil e Angra dos Reis e a Ilha Grande estão entre os cinco destinos turísticos do Estado que receberão turistas de cruzeiros até o final da temporada em 2022.

— Receber bem o turista deve ser uma de nossas prioridades como destino turístico nos próximos anos. Este público é atípico e merece ser bem recebido, pois são visitantes em potencial para um retorno em estadia mais longa. É preciso entender esta dinâmica — explica Marc Olichon, presidente do Angra e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau (AIG CVB).

Ainda segundo Olichin, o reinício da operação dos navios é mais um indício forte da retomada do turismo na Costa Verde. Angra dos Reis, ele crê, será um dos destinos mais visitados do país no Verão e o turismo de transatlânticos tem enorme potencial de gerar mais visitantes para temporadas extensas.



— Nossa localização estratégica entre o Rio e São Paulo, o grande número de veranistas e as ações que estão sendo feitas de fomento e incentivo ao turismo de proximidade vão favorecer muito Angra dos Reis e a Ilha Grande —, aposta Marc.



Uma dessas ações é o projeto “O Rio de Janeiro continua lindo. E perto”, da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), que está apresentando o município de Angra e todo o seu potencial turístico para executivos de turismo do Brasil e para o público em geral.

O trabalho de divulgação está sendo realizado em capitais e grandes cidades, como Belo Horizonte e Campinas. Entre os dias 5 e 14 de novembro o projeto estará em Brasília e de 19 a 28 a cidade visitada será Goiânia.