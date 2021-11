A noite de lançamento foi prestigiada por artistas, amigos e convidados que foram garantir seu exemplar autografado - Foto: Divulgação

A noite de lançamento foi prestigiada por artistas, amigos e convidados que foram garantir seu exemplar autografadoFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2021 14:45

Angra dos Reis - O artista David Pedrosa lançou na noite de ontem (4) Expedições em Aquarelas, o primeiro livro de arte com paisagens da cidade. São 74 pinturas que mostram lugares históricos e textos que falam da importância de cada local retratado.



O trabalho faz parte de uma tendência mundial chamada Urban Sketchers, que nasceu na Espanha em 2009. O movimento reúne pintores e ilustradores do mundo inteiro interessados em produzir e compartilhar desenhos de suas localidades e a narrativa e circunstâncias em que as pinturas foram concebidas.



Além de desenvolver o estilo em Angra, David também fundou um grupo de Urban Sketchers na Angola.



O lançamento do livro aconteceu junto com uma exposição das aquarelas que compõem a obra. O Salão do Centro Cultural Theophilo Massad, que fica anexo ao Teatro Municipal, ficou lotado de artistas, amigos e convidados que foram prestigiar David Pedrosa.



- Para mim é uma honra publicar o primeiro livro de arte de minha cidade. O mergulho que fizemos para conectar os olhares e trazer a realidade das cores no papel foi fundamental para fazer deste livro um guia de viagem para o turista e para os moradores que querem conhecer um pouco sobre Angra –, explicou o autor.



O livro pode ser adquirido no site do artista - www.davidpedrosa.com -, e em suas redes sociais. A exposição homônima continua no Salão do Centro Cultural Theophilo Massad, de quarta a sexta, das 14h às 20h, e sábados e domingos, das 15h às 20h, com entrada gratuita e classificação livre. O endereço é Rua Honório Lima, 11, Centro.



Expedição em Aquarelas já tem um novo porto, literalmente, para ancorar. Entre os dias 13 e 16 de novembro, David Pedrosa estará expondo na Casa de Cultura da Vila do Abraão, na Ilha Grande. Este pedaço de paraíso mereceu mais de 20 registros do artista.



- Além das aquarelas, o livro conta a história e curiosidades de cada lugar que passei e o que não falta na Ilha Grande são boas histórias -, finalizou o artista.



O projeto Expedições em Aquarelas - Angra dos Reis, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, com recursos oriundos do Governo Federal transmitidos pelas secretarias de Cultura e Patrimônio e Desenvolvimento Econômico da prefeitura da Angra.