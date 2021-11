Os nadadores contarão com o apoio de barcos e caiaques durante todo o percurso da prova - Foto: Divulgação PMAR

Os nadadores contarão com o apoio de barcos e caiaques durante todo o percurso da prova Foto: Divulgação PMAR

Publicado 04/11/2021 18:37

Angra dos Reis - No próximo domingo (7) acontece a 4ª edição da travessia “Fuga da Ilha Grande”, com 13 km de percurso. A largada será às 6h30 da manhã, na Praia de Bananal – Ilha Grande - e chegada na Praia Grande, no continente. A ultramaratona aquática faz parte do calendário de provas especiais da Maratona Aquática Sem Fronteiras (MASF).



Três nadadores de equipes de Angra dos Reis vão participar da prova. Adriano Camargo e Delei Vieira estão inscritos pela equipe Baratas da Costeira, enquanto Juan Carlos vai competir representando os Atletas da Madrugada.



O veterano nadador Adriano Carmargo, de 57 anos, vai participar da “Fuga da Ilha Grande” pela quarta vez. Em 2018, ele foi o 7º colocado geral da prova, cumprindo o percurso em 4h03min02seg, sua melhor posição e tempo. Em 2019, chegou no 10º lugar e, em 2020, foi o 13º colocado.



Segurança para os competidores



A organização da “Fuga da Ilha Grande” trabalha para garantir a segurança dos nadadores que participarão da prova. Caiaques e barcos de apoio acompanharão os atletas durante todo o percurso e eles usarão boias de identificação.

A 4ª edição do evento terá como novidade a premiação por faixa etária, o que estimulou o interesse de nadadores que ainda não tinam participado das edições anteriores.



A prova solo de 13 km tem a previsão de participação de mais de 50 atletas de diversas partes do país. O ultramaratonista aquático amazonense Vitor Gadelha, de 24 anos, foi quem venceu a “Fuga da Ilha Grande” em 2020, completando a prova em 3h56min31seg.



Também haverá provas de revezamento por equipes mistas, podendo ser compostas por três, quatro ou cinco atletas.