Professores da rede municipal de Angra debateram os caminhos para melhorar os índices educacionais do municípioFoto: Divulgação PMAR

Publicado 03/11/2021 14:16

Angra dos Reis - A rede municipal de ensino da cidade está se preparando para participar da Prova Saeb, antiga Prova Brasil, que será aplicada no período de 8 de novembro a 10 de dezembro, conforme agendamento e seguindo os protocolos de segurança para prevenção à covid-19. A missão é melhorar os atuais índices.



Os resultados vão apontar o novo Índice da Educação Básica (Ideb) no município. Em 2019, ano da última aplicação da avaliação, a cidade tinha como meta a nota 5,1 e ficou bem abaixo, conseguindo apenas 3,8. Os resultados também mostraram que, de cada 100 alunos, 19 não foram aprovados.



Para mudar essa realidade, a secretaria de Educação do município está realizando um trabalho com pedagogos e gestores das escolas que vão aplicar as provas com o intuito de descobrir as forças e fraquezas de cada unidade escolar.



Representantes de 36 unidades participaram de um seminário de três dias onde foram debatidas as prováveis causas dos baixos índices educacionais do município, bem como os caminhos para melhorar os resultados.



- Eu quero pedir o engajamento e a mobilização de todos para que os alunos que serão avaliados estejam presentes no dia da prova para que os dados obtidos nos ajudem na elaboração das políticas públicas de Educação -, disse Paulo Fortunato, secretário de Educação de Angra dos Reis.



O apelo do secretário faz referência à falta de participação dos estudantes da rede municipal de Angra nas avaliações de 2019, o que ele acredita ter contribuído para a cidade não alcançar os índices preconizados.



Ainda de acordo com Fortunato, este ano vão participar da Prova Saeb, as escolas do 5º e 9º anos do ensino fundamental. Além de responderem a um questionário, os estudantes também farão testes de língua portuguesa (leitura) e matemática. Haverá ainda aplicação amostral de testes de ciências humanas e ciências da natureza para os alunos do 9º ano do ensino fundamental.



- Nós temos a escola municipal Professor Antônio Novaes Jordão que é um exemplo que consegue a cada edição do Ideb alcançar os resultados da meta. Lembrando que as metas de cada escola são individuais e não há competição entre elas -, esclareceu o secretário.



O Índice da Educação Básica (Ideb) é um indicador criado pelo MEC para avaliar a qualidade da educação das escolas e redes de ensino fundamental e médio. Criado em 2005 e elaborado a cada dois anos, o Ideb é calculado com base nas notas e na taxa de aprovação das escolas. A metodologia é utilizada pelos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A nota 6.0 é o índice dos países desenvolvidos.