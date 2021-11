O número de pessoas que estão ajudando a polícia tem aumentado em Angra - Foto: Divulgação

O número de pessoas que estão ajudando a polícia tem aumentado em AngraFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2021 16:06

Angra dos Reis - O Disque Denúncia cadastrou 99 chamadas no município entre os dias 1 e 31 de outubro. Em comparação com setembro, com 81 denúncias, houve crescimento de aproximadamente 12% no número de pessoas que ajudaram a polícia a cuidar da segurança da cidade.



Os assuntos mais denunciados foram tráfico de drogas, com 35 ligações, representando 35,35% do total de denúncias, seguido de informações de maus tratos contra animais, com o registro de 18 denúncias.



Pesca irregular e estabelecimento comercial sem alvará de funcionamento tiveram 4 informações cada.

Das 99 denúncias recebidas, 49 foram feitas pelo aplicativo e 50 pelo telefone 0300 253-1177.



Os bairros que tiveram mais denúncias foram Ilha Grande, Centro, Parque Mambucaba, Japuíba e Encruzo da Enseada.



Denúncias sobre crimes ambientais também levaram a polícia a interditar 3 construções nos Condomínios do Frade, do Bracuí e na Enseada do Bananal, na Ilha Grande.



Os moradores podem auxiliar o combate aos crimes denunciando irregularidades pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos, ou ainda pelo facebook (facebook.com/DisqueDenúnciaAngra). Em todos os canais o sigilo é garantido.