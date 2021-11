Os trabalhadores não gostaram da contraproposta apresentada pelas empresas - Foto: Divulgação

Os trabalhadores não gostaram da contraproposta apresentada pelas empresasFoto: Divulgação

Publicado 08/11/2021 12:53

Angra dos Reis - Os motoristas de duas empresas de fretamento de ônibus que levam trabalhadores para o Complexo Nuclear de Itaorna e para o estaleiro Brasfels, ameaçam entrar em greve caso a reivindicação de aumento salarial de 9% feita pela categoria não seja atendida.



Segundo o sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis, desde o mês de maio os trabalhadores aguardavam por uma resposta das empresas relativa ao aumento. Após 5 meses de espera, as empresas ofereceram 5% de abono, o que segundo o sindicato, não representa reajuste salarial de fato. Esse abono ainda seria dividido em três vezes a contar de janeiro de 2022.



Após colocar a proposta das empresas em discussão durante assembleia da categoria, cerca de 200 trabalhadores decidiram cruzar os braços a partir da próxima quinta-feira (11), o que pode prejudicar a chegada ao serviço dos trabalhadores do Complexo Nuclear de Itaorna e do estaleiro Brasfels.



- Lamentavelmente, após 2 anos sem reajuste, por conta da crise econômica que assolou o país, onde os trabalhadores do fretamento tiveram a sensibilidade para compreender a gravidade da situação desse congelamento salarial; mas, pelo visto, os patrões não tiveram a mesma sensibilidade com os seus funcionários - disse Carlos Magno, diretor financeiro do sindicato dos Rodoviários.