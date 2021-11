260 participantes vão correr atrás da "loira" neste sábado - Foto: Divulgaçção

260 participantes vão correr atrás da "loira" neste sábadoFoto: Divulgaçção

Publicado 05/11/2021 16:31

Angra dos Reis será palco de mais uma etapa do Circuito Cervejeiro de Corrida, que reúne atividade física, aquela loira gelada e muita diversão. O evento, que acontece na tarde sábado (6), está com os seus 260 kits esgotados desde quarta-feira (3).

A corrida começa às 15h, com largada na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro, em direção à Praia do Bonfim. De lá, os participantes voltam ao ponto de partida, totalizando cinco quilômetros de percurso. Mas o motivo do sucesso da corrida é a degustação de cervejas que acontecerá em várias partes do percurso.

Os cuidados contra a covid-19 estão garantidos: os atletas deverão utilizar máscaras na concentração, a temperatura dos participantes será aferida na entrega do kit e será disponibilizado álcool em gel para que todos possam tomar a sua cerveja sem correr riscos de contaminação.