Fortunato acredita que o retorno gradativo vai ajudar no momento em que 100% dos estudantes estejam reunidos novamenteFoto: Wagner Gusmão

Publicado 08/11/2021 11:45

Angra dos Reis - Cerca de seis mil alunos das turmas de 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e de todas as fases da Educação de Jovens e Adultos (EJA) retornam às aulas presenciais, com carga horária total e em todos os dias da semana, sem divisão de grupos, a partir desta segunda-feira (8).



A resolução da secretaria de Educação autorizando o retorno dos alunos foi publicada no Boletim Oficial do Município na sexta-feira (5).



- Esses alunos que estão retomando as atividades hoje são do grupo de alunos que já puderam se vacinar e estão se preparando para o ensino médio. A Educação de Jovens e Adultos é a faixa em que os alunos já estão com a vacinação avançadas ou concluídas -, explicou Paulo Fortunato, secretário de Educação de Angra dos Reis.



As unidades de ensino deverão cumprir todas as regras constantes nos protocolos sanitários e nas regulamentações de combate à covid-19. Entre elas estão o uso obrigatório de máscaras pelos professores, alunos e demais pessoas para acesso e permanência na escola, assim como a aferição de temperatura para entrada no ambiente escolar e utilização de álcool gel.



Alunos que apresentem comorbidade que impeça o retorno às aulas com regularidade deverão pedir aos pais para comparecer à unidade escolar e entregar o laudo médico e assinatura do termo de autorização para a permanência do estudante em regime de aprendizagem remota até o encerramento deste ano letivo.



Fortunato também acredita que o retorno gradativo dos alunos ao convívio em grupos dentro da escola realizado pela secretaria vai ajudar no momento em que 100% dos estudantes estejam reunidos novamente.



- Com certeza nossas escolas e nossos professores que vieram passando por este processo de adequação e adaptação estão prontos para lidar com essa nova realidade, pois há um processo de conscientização daquilo que é possível e o que não é possível dentro das escolas -, esclareceu o secretário.



A recomendação é que os alunos não compartilhem copos e garrafas d’água, bebedouros e mantenham certo distanciamento dentro da escola. As unidades escolares passarão diariamente por processos de desinfecção e limpeza.



No dia 29 de novembro as turmas de 4º, 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental voltam às aulas 100% presenciais. Os alunos das turmas da Educação Infantil, do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental terão seu retorno regulamentado por documento específico expedido posteriormente pela secretaria de Educação.



- Esse é um processo que vem sendo estudado e todos os passos que estamos dando foram planejados ainda em janeiro, procurando ter bastante cautela com a saúde de nossas crianças e nossos profissionais de Educação. Estamos no quarto bimestre do ano letivo e estamos conseguindo fazer agora essa volta presencial. Em breve as outras turmas estarão nas salas de aula -, finalizou Fortunato.