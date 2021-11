Publicado 09/11/2021 15:27

Angra dos Reis - Estão abertas até sexta-feira (12) as inscrições para a XII Conferência Municipal de Saúde do município, que terá como tema “SUS e os impactos da Covid-19 na gestão e os enfrentamentos para o futuro”. A conferência é promovida pelo Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a prefeitura, e acontecerá dia 26 de novembro, das 8h às 16h, na Casa Larangeiras, Centro da cidade.

Os interessados podem fazer suas inscrições preenchendo um formulário disponível no site www.angra.rj.gov.br . A comissão organizadora seguirá a legislação que determina que o controle social é paritário e se organizará através da ordem das inscrições feitas pelo site. A confirmação será feita através do e-mail cadastrado no ato da inscrição.

50% das inscrições são para membros da sociedade civil organizada, devidamente legalizada, conforme a legislação vigente, 25% para trabalhadores da área de saúde e gestores e 25% para prestadores de serviço.

O evento vai discutir toda a política pública de saúde do município, que servirá como base para a elaboração do Plano Municipal de Saúde. A conferência municipal é preparatória para as Conferências estadual e federal.