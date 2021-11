O prefeito de Angra, Fernando Jordão, - de camisa rosa - apresenta o novo uniforme do Angra dos Reis Audax - Foto Divulgação PMAR

Publicado 10/11/2021 19:07

Angra dos Reis – Era tudo que o torcedor angrense aguardava há muitos anos: ver um time da cidade enfrentando Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo no estádio municipal Jair Carneiro Toscano de Brito. O mais próximo que o Angra Esporte Clube chegou foi o vice-campeonato da série B em 2005, quando a vaga para a série A ficou com o Nova Iguaçu. Mas agora, o sonho vai se tornar realidade.



Por meio de uma parceria com a prefeitura de Angra, o time do Audax, atual campeão carioca da série B, levará o nome da cidade. O Angra dos Reis Audax vai treinar e mandar seus jogos em Angra a partir do próximo ano. O anúncio foi feito durante cerimônia no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro, onde também foi lançada a nova camisa do clube.



De acordo com a prefeitura, a parceria não vai gerar custos para o município, ao contrário, haverá investimentos por parte do Audax. O clube será responsável pela ampliação das arquibancadas e manutenção do estádio municipal para que ele possa receber os jogos da série A do estadual. O clube também assumiu o compromisso de reformar o alojamento para jogadores no bairro de Jacuecanga.



A prefeitura decidiu apoiar o projeto após a direção do Audax dar garantias sobre a implantação das categorias de base para a formação de novos atletas. Isso vai possibilitar que jovens da cidade não precisem sair para participar de peneiras ou treinar em outros municípios.



- Minha preocupação era se a vinda do Audax atrapalharia o Angra Esporte Clube, mas pelo contrário, vai ajudar. Não é só o jogo, é a peneira, é construir um projeto sem dinheiro público -, disse o prefeito de Angra, Fernando Jordão.



Também está sendo estudada a possibilidade do Audax abrir escolinhas oferecendo às crianças e adolescentes uma opção de lazer gratuita com a possibilidade de encontrar novos talentos.



O Angra Esporte Clube também será diretamente beneficiado com a chegada do Angra dos Reis Audax. Haverá a possibilidade de empréstimo de jogadores para fortalecer o “Tubarão Azul” na disputa da Série B em 2022.



A previsão é que os treinamentos da equipe em Angra comecem ainda este ano. A data para o início Campeonato Carioca da Série A ainda não foi anunciada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

- Com o apoio da prefeitura, o Angra Audax vai disputar a primeira divisão do Campeonato Carioca ao lado de grandes clubes. Estou muito feliz com essa parceria que vai trazer mais lazer e oportunidades para a nossa cidade – comemorou Jordão.