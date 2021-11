A sede do governo municipal é o centro de importantes comemorações em Angra - Foto: PMAR/Drone Job

A sede do governo municipal é o centro de importantes comemorações em AngraFoto: PMAR/Drone Job

Publicado 11/11/2021 17:29

O palácio Raul Pompeia completa 150 anos de história neste mês de novembro e, para comemorar a data, foi organizado um concurso de pintura que está com inscrições abertas até o dia 26.



Os 10 melhores trabalhos vão receber certificado de participação e os 3 primeiros colocados receberão prêmios em R$ 5 mil em dinheiro.



O terceiro colocado ganhará R$ 1.000,00, o segundo leva R$ 1.500,00 e o primeiro lugar fica com R$ 2.500,00.



As obras serão julgadas por uma comissão formada por cinco artistas plásticos.



As inscrições podem ser feitas pelo e-mail As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] , pelo telefone (24) 3365-2666 ou diretamente na Assessoria de Cerimonial, que fica no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.



A premiação, assim como a abertura da exposição comemorativa, acontecerá no dia 29 de novembro, às 18h, no próprio Palácio Raul Pompeia.



Atual sede administrativa da prefeitura de Angra de Angra dos Reis, o prédio foi construído no século XIX (1871) e serve de cenário para as principais decisões que envolvem a vida dos moradores do município.



Cerimônias importantes, como o Aniversário da Cidade e a abertura da Semana da Pátria, também são realizadas no Paço Municipal. O prédio tem valor histórico e cultural reconhecido, tanto que é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). O tombamento inclui também o seu entorno.



O local recebeu a visita de algumas das principais autoridades brasileiras, do Império à República, como D. Pedro II e Getúlio Vargas.