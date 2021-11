O anúncio do aumento aconteceu no Centro de Estudos Ambientais - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 11/11/2021 11:56

Angra dos Reis – Famílias e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social ganharão um aumento no valor do auxílio-alimentação concedido pelas secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e de Assistência Social. O benefício será reajustado em 50%, passando dos atuais R$ 100 para R$ 150, e é destinado exclusivamente à aquisição de alimentos, sendo vedada a compra de produtos com outra finalidade, como cigarro, bebida alcoólica ou similares.



- Paralelo a isso, estamos trabalhando para a promoção de emprego, oportunidades, melhor educação, esporte e lazer. Fazemos política visando às próximas gerações e não as próximas eleições -, garantiu o secretário de Governo, Cláudio de Lima Sírio.



- Além disso, o cartão auxílio-alimentação terá cor diferenciada (amarela), a fim de facilitar a fiscalização e o controle do seu uso. Este reajuste é para atender a quem realmente precisa –, completou o secretário de Desenvolvimento Social, Eduardo Sampaio.



Para ter direito ao auxílio, as famílias precisam ter renda per capita igual ou inferior a ¼ do piso nacional do salário, devidamente comprovada com a apresentação da folha resumo do CadÚnico, estar sob atendimento dos equipamentos de assistência social do município e inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As famílias precisam ainda estar inseridas no conceito de pobreza extrema, cadastradas no CadÚnico, e não podem ser beneficiárias de programa de transferência de renda.



O atendimento para a obtenção do cartão-alimentação acontece em oito Centros de Referência de Assistência Social (Cras) existentes nas regiões do município. Os endereços e telefones de contato podem ser obtidos no site da prefeitura de Angra, O atendimento para a obtenção do cartão-alimentação acontece em oito Centros de Referência de Assistência Social (Cras) existentes nas regiões do município. Os endereços e telefones de contato podem ser obtidos no site da prefeitura de Angra, www.angra.rj.gov.br



É necessário fazer um agendamento prévio, pessoalmente ou por telefone, e a concessão do benefício é realizada mediante avaliação das equipes técnicas.