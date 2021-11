As drogas foram apresentadas na 166 DP - Foto: Divulgação Polícia Militar

Publicado 12/11/2021 12:45

Angra dos Reis – A Polícia Militar prendeu dois jovens na quinta-feira (11) por posse de 15 sacolés de skank, 137 pedaços de maconha e 70 cápsulas de cocaína. A prisão aconteceu no condomínio popular Vale da Banqueta.

De acordo com a PM, uma guarnição foi ao local apurar uma denúncia sobre tráfico de drogas. Ao chegar ao local indicado, o jovem que atendeu os policiais informou que as drogas estavam escondidas no apartamento de outra pessoa, que foi flagrado retirando entorpecentes de um hidrômetro no momento em que a polícia chegou.

Ele informou que era pago para guardar as drogas e que o restante estava dentro do apartamento.

Os dois foram encaminhados para a 166 DP (Angra) onde foi lavrado o flagrante.