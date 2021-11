Os secretários Andrei Lara (Angra) e Danielle Barros (Estado) entregam o prêmio a uma das eleitas como destaque em 2021 - Foto: Wagner Gusmão

Os secretários Andrei Lara (Angra) e Danielle Barros (Estado) entregam o prêmio a uma das eleitas como destaque em 2021 Foto: Wagner Gusmão

Publicado 12/11/2021 19:36

Angra dos Reis - Produtores culturais, artistas plásticos, dançarinos, cantores e outros fazedores de cultura foram premiados na noite de quinta-feira (11) com troféus oferecidos aos destaques eleitos por votação realizada por 120 fazedores de cultura cadastrados na secretaria de Cultura que escolheram os melhores trabalhos culturais de 2021.



A cerimônia contou com apresentações musicais e foi cheia de momentos emocionantes, como o anúncio da presença do casal Érico e Maria Helena Fonseca, ovacionados por todos os presentes com uma longa salva de palmas e palavras de carinho e agradecimento. Com mais de 90 anos, eles continuam militando na cultura através do Ateneu Angrense de Letras e Artes.



- A gente ainda está com receio de sair de casa por causa da pandemia, mas confesso que estava com saudade desse calor humano que vocês demonstraram ao nos receber com tanto carinho -, disse Maria Helena, do alto dos seus 91 anos.



A artista plástica Lila Melo foi às lágrimas ao receber seu troféu das mãos da vereadora Titi Brasil. Lila é a responsável pelo projeto de exibição da história de Nossa Senhora da Conceição utilizando a frente da Igreja Matriz como tela.



- Muito obrigado à todos vocês por me fazer viver esse momento tão emocionante -, agradeceu ela, enquanto o secretário de Cultura de Angra, Andrei Lara, anunciava que está em negociação com a artista para que as projeções sejam realizadas outra vez em janeiro de 2022.



A cerimônia contou com a presença e participação da secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, grande incentivadora da produção cultural no estado do Rio de Janeiro.



- É muito gratificante participar de um evento que valoriza a cultura em sua essência. Angra vai ao encontro do que é proposto pelo estado que, só neste ano, contemplou milhares de fazedores de cultura por meio de editais -, destacou Danielle.



A premiação do Cultura Angrense 2021 teve como objetivo valorizar os artistas da terra e celebrar o Dia Nacional da Cultura, comemorado em 5 de novembro. Além da premiação, o edital lançado pela secretaria executiva de Cultura e Patrimônio foi detalhado pela equipe técnica da pasta durante a cerimônia.



- O setor cultural está sendo retomado com grandes avanços. Essa noite é especial, pois homenageamos os nossos artistas, que fomentam a cultura nas mais diferentes artes e que viveram um período de incertezas. Neste ano, já tivemos alguns avanços, mas ano que vem será o ano da Cultura em Angra - disse Andrei Lara, se referindo à autonomia administrativa que a pasta recebeu do prefeito Fernando Jordão e ao orçamento de R$ 4 milhões, o maior da história da secretaria de Cultura.



O jornal O Dia foi homenageado pelo espaço que tem dado à Cultura do município.





Relação dos artistas premiados: A. Cassia e Lyla Melo em Artes Visuais; Zuleide Rodrigues e A. Cassia no Artesanato; Maykon Renan e Luciano Araújo como Ator/Atriz/Perfomance/Grupo Teatral/Artista Circense; Feito Café, André Bainha e Lincoln Glauber em Banda/Cantor/Show Musical; Júlio Garcia na Cultura Urbana; Quadrilha Dona Junina, Bloco dos Artistas e William César Pires em Cultura Popular; Sheyla Klautau e Arte Fênix em Espetáculo de Dança/Perfomance de Dança; João Vitor Novaes, Ateneu Angrense de Letras e Lia e as Palavras na Literatura; Adriana Raftopoulos e Rodaroupa em Projeto de Moda; Fábio Campos e Bruno Marques como Produtor Cultural e Zequinha Miguel e Casa do Artesão no Prêmio Especial (voltado às pessoas ou grupos, que contribuem com a cultura do município).