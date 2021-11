As usinas Angra 1 e 2 continuam funcionando normalmente apesar do incidente - Foto: Arquivo PMAR

Publicado 15/11/2021 15:47

Angra dos Reis - Uma sirene integrante do sistema do plano de emergência da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), foi acionada indevidamente durante um teste na manhã desta segunda-feira (15).



Por volta de 9h30, a sirene instalada no condomínio do Frade, tocou por aproximadamente 20 segundos e logo após foi desligada pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela operação do equipamento. Em seguida, uma mensagem sonora avisou à população do bairro que se tratava de um teste, não havendo motivo para alarde.



Uma equipe de telecomunicações da Eletronuclear foi ao local avaliar a sirene, uma vez que a empresa faz a manutenção do aparelho. Foi constatado que o acionamento se deu devido a um sinal espúrio e a companhia trabalha para identificar a razão do episódio.



A Eletronuclear informa que, apesar do incidente, as usinas Angra 1 e 2 operam normalmente, com 100% de potência e de forma segura.