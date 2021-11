O cartunista Léo Vieira durante lançamento de seu primeiro livro - Foto: Arquivo pessoal - Léo Vieira

Publicado 17/11/2021 17:25

Angra dos Reis - O cartunista e escritor Léo Vieira, 48 anos, um carioca que foi morar em Angra aos dois anos, está lançando Estapafúrdia – O Livro, onde mostra um pouco de seu humor ácido e sagaz.

De traço simples e rústico, Léo foca quase sempre em cenas autobiográficas e não poupa sarcasmo quando fala das imperfeições sociais ou aborda temas como política, sexo e relacionamentos.





Este é o segundo livro do autor, sendo o primeiro lançado por uma editora. O primeiro, independente, surpreendeu o mercado e teve uma repercussão tão boa que chamou a atenção do mercado literário.





- Eu lancei Estapafúrdia em 2019 e foi um sucesso. As pessoas fizeram tantos pedidos que fiz dois lançamentos, um em Angra e outro no Rio de Janeiro. A editora Lenari se interessou e me propôs lançar um novo trabalho com o mesmo nome, o que se transformou no inédito Estapafúrdia – O Livro -, contou o autor.



Léo Vieira se define como “cartunista desde sempre” e se destaca pela simplicidade e facilidade na criação do universo estapafúrdio e nonsense do livro, que é recheado de tiras, cartuns, charges, textos, contos e piadas. Fã de Laerte, Angeli, Glauco, Nani, entre outros, se tornou amigo de Ota Assunção, que fez sucesso na extinta revista MAD.



- Tive o prazer de levar o Ota à Angra, onde foi muito bem recebido. Mas todos esses caras tiveram influência direta na minha forma de me expressar sobre assuntos que quase sempre viram polêmica -, disse Léo.





Sobre as personagens que dão vida às histórias do livro, Léo destaca Plínio, um jornalista tímido e inseguro que fica extremamente nervoso ao ter que fazer perguntas aos seus entrevistados. Em um mundo em que a imprensa é considerada o “Quarto Poder”, nada mais espatafúrdio que um jornalista medroso.





- Plínio trabalha numa redação de jornal e sofre com a pressão diária de seu ofício. Mas nada é mais engraçado que suas preocupações com os entrevistados: “Será que eles vão gostar das minhas perguntas? Ou vão ficar ofendidos? Eu não quero magoar as pessoas, eu não sou uma pessoa ruim”, brinca o criador da personagem.