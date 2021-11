Aurélio Marques, secretário de Desenvolvimento Econômico, a deputada estadual Célia Jordão e o presidente da AgeRio, André Vila Verde, durante a assinatura do convênio - Foto Divulgação PMAR

Publicado 17/11/2021 15:57

Angra dos Reis - A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, AgeRio, vai liberar uma linha de crédito especial para microempreendedores da cidade. O convênio que vai beneficiar àqueles que estão em busca de crédito foi assinado com a prefeitura de Angra e faz parte do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado.



O microcrédito AgeRio financia créditos de R$ 500 até R$ 21 mil para investimentos e expansão de negócios. Através do financiamento, o microempreendedor pode adquirir máquinas, equipamentos e materiais de consumo, assim como fazer reformas, obras ou obter capital de giro. O financiamento pode ser feito em até 24 meses, com taxa mensal de 0,25%.



- Essa parceria será fundamental para o desenvolvimento dos micro negócios em nossa cidade. Isso vai agilizar a retomada da economia do nosso município, que é de suma importância para os pequenos empresários -, frisou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques. Ele informou ainda que os microempreendedores receberão todas as orientações necessárias para solicitar o crédito em breve.



A AgeRio é uma sociedade de economia mista, vinculada à secretaria de estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, que tem por objetivo estimular o desenvolvimento econômico do estado, tendo como pilares a responsabilidade socioambiental e as boas práticas de governança.



A empresa investe em projetos de todos os portes através de recursos próprios e repasses de linhas de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos – Finep. Assim, a empresa contribui para a geração de empregos no estado e para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos fluminenses.