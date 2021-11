A dupla deve ser uma das atrações do fim de ano em Angra - Foto: Internet

A dupla deve ser uma das atrações do fim de ano em AngraFoto: Internet

Publicado 18/11/2021 19:00

Angra dos Reis - Depois de uma passagem de ano sem shows devido à pandemia de Corona Vírus, a cidade deverá ter o maior Réveillon do interior do estado. Com os números do Covid-19 em queda, a prefeitura de Angra se prepara para lançar seu calendário de eventos de fim de ano na próxima semana.



- Estamos trabalhando para fazer um fim de ano com grandes shows, procissão marítima e toda estrutura que a ocasião pede. Temos o objetivo de fortalecer o turismo e os números vêm nos ajudando. O que vem possibilitando essa volta é a conscientização da população que está se vacinando -, destacou João Willy, secretário municipal de Eventos.





Como a rotina de grandes shows públicos foi descontinuada, a secretaria decidiu fazer um evento teste, marcado para o dia 10 de dezembro, na Praia do Anil, palco dos grandes shows de fim de ano.



- O Angra Moto Rock, regado pelo velho e bom rock n’ roll, vai reunir todos os motoclubes de nossa cidade e vai atrair um grande público para a Praia do Anil. Isso vai nos dar uma noção do que esperar das festas de fim de ano -, disse Willy.



Perguntado sobre os nomes que deverão compor a programação, o secretário desconversou, dizendo que a secretaria de Eventos guarda à sete chaves os nomes dos prováveis artistas que farão os shows de Réveillon e Aniversário da Cidade.



Porém, a reportagem de O Dia foi informada que a dupla Maiara e Maraisa é um dos nomes praticamente certos para estar em Angra.



- Não vamos confirmar, mas também não vamos “desconfirmar”. Ainda não está fechado por que tem mais artistas para entrar na programação -, disse um funcionário da secretaria.







No site oficial da dupla, não foram encontradas informaões sobre eventos públicos.