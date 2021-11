Aproximadamente 5 mil denúncias foram cadastradas em Angra entre 2018 e 2021 - Foto: Divulgação

Aproximadamente 5 mil denúncias foram cadastradas em Angra entre 2018 e 2021Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2021 10:04 | Atualizado 22/11/2021 10:09

Angra dos Reis - Levantamento do Disque Denúncia na região Sul Fluminense do Rio de Janeiro mostra que quatro municípios lideram o ranking de participação e denúncias, levando em conta números contabilizados entre os anos de 2018 e 2021. Angra dos Reis e Paraty, no litoral, e Volta Redonda e Barra Mansa, no Vale do Paraíba, são as cidades com maior número de registros no período.



- Além dessas quatro cidades, destacam-se também Paracambi, Resende, Barra do Piraí e Mendes. Isso mostra a confiança da população e a credibilidade do Disque Denúncia, que é o pioneiro nesse tipo de serviço no Brasil. No mês de agosto completamos 26 anos de existência -, disse Zeca Borges, coordenador do serviço de apoio à polícia.



Angra dos Reis, que tem parceria com o Disque Denúncia através da secretaria municipal de Segurança Pública, se destaca com aproximadamente 5 mil denúncias cadastradas. Neste período, os assuntos mais denunciados foram tráfico de drogas, posse ilícita de arma de fogo, maus tratos contra animais e ameaça. Centro, Parque Mambucaba, Frade e Japuíba são os bairros com mais citações.



De acordo com o levantamento, o aumento do número de denúncias ajudou as forças policiais na redução da criminalidade em Angra e mostra que a participação popular, aliada ao trabalho executado ao longo desses anos de parceria, fez com que o município saísse das manchetes policiais. Nos últimos 10 dias não foram registradas mortes na cidade.



- Neste caso, o crescimento das denúncias não significou o aumento da violência e sim, um melhor combate a ela. A credibilidade e confiança dos moradores angrenses aumentou e eles acabam sendo estimulados e passam a se importar ainda mais com a segurança pública -, destacou Zeca.



Volta Redonda é o segundo município do Sul Fluminense com maior número de participação junto ao serviço com 1.555 denúncias no período de 2018 a 2021. Em terceiro lugar está Barra Mansa, com 1.119 denúncias no mesmo período.



Ainda segundo o llevantamento, nos últimos meses vem sendo registrado aumento da criminalidade nas duas cidades, o que tem refletido diretamente nas informações que chegam ao serviço. Atualmente, ligações sobre tráfico de drogas, violência contra a mulher, epidemia do novo Coronavírus e posse ilícita de armas de fogo tem se destacado em Volta Redonda e Barra Mansa.



Em Paraty, o Disque Denúncia contabilizou 673 denúncias desde 2018, sendo 163 somente em 2021. Na cidade histórica, denúncias relacionadas à desmatamento florestal, tráfico de drogas, posse ilícita de armas de fogo e construção irregular lideram o ranking.



A população desses municípios pode continuar denunciando pelos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177. Há ainda o aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ” e o site www.disquedenuncia.org.br .



Há 26 anos o serviço tem sido um canal de exercício da cidadania e de integração entre a população e as autoridades de segurança pública, produzindo grandes campanhas de mobilização social para ajudar a solucionar problemas que afligem pessoas, comunidades, bairros e cidades.



Desde sua criação, em 1995, foram mais de 2,7 milhões de denúncias cadastradas. O Disque Denúncia não é um serviço governamental, é uma iniciativa do Instituto Movrio - entidade privada e sem fins lucrativos - e totalmente financiado por empresas através de parcerias, contribuições e convênios.



- A polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ela pode muito mais com o apoio da população através do Disque Denúncia -, encerrou Zeca Borges.