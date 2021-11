Uma câmera de segurança filmou o momento do atropelamento - Foto: Redes sociais

Publicado 21/11/2021 14:30

Angra dos Reis - Nadir Henrique Costa, 75 anos, morreu atropelada no início da manhã deste domingo (21), na Avenida Francisco Magalhães de Castro, no bairro Parque Mambucaba, divisa com Paraty.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a senhora aparentemente fecha a porta de casa e tenta atravessar a rua apressadamente. Neste momento, um carro preto atropela a idosa, que é jogada para o alto e cai na calçada, próximo a um poste, onde permanece imóvel.

O motorista do veículo diminui a velocidade e faz uma curva à direita, aguarda poucos segundos e depois sai em alta velocidade. Populares que ouviram o barulho do impacto vão ver o que aconteceu e quando se dão conta do atropelamento saem desesperados pedindo socorro.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, dona Nair já havia falecido. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.

As fortes imagens registradas pelas câmeras de segurança que circulam nos grupos de WhatsApp deverão ser usadas pela polícia para identificar a pessoa que atropelou a senhora e fugiu sem prestar socorro.