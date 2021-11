Publicado 22/11/2021 11:45

Angra dos Reis - Professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental ganharam mais tempo para se inscreverem no processo de mobilidade interna para docentes II e atuarem na Escola Municipal Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho, a partir de 2022. O período inicial de inscrição seria de 16 a 19 de novembro, mas foi estendido até o dia 26 deste mês com o intuito de tornar viável e dar oportunidade para que o máximo de professores interessados façam suas inscrições.



O processo vai contemplar professores efetivos da rede pública municipal de ensino habilitados nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Ciências, Geografia, História, Arte e Educação Física, e componentes diversificados.



- Nós entendemos que os professores da rede municipal estão em um momento um tanto quanto conturbado, com as aulas retornando ao sistema presencial e que nem todos tiveram acesso à informação. Por isso decidimos estender o prazo por mais uma semana para que todos que desejarem possam fazer sua inscrição -, explicou Paulo Fortunato, secretário de Educação de Angra.



Os professores interessados deverão encaminhar ao protocolo da secretaria de Educação um currículo com seus dados pessoais, formação acadêmica com cópia de certificados anexados e experiência profissional, junto com a ficha de inscrição disponível no site





Depois da inscrição, o processo contará com mais quatro etapas, em sua maioria de caráter eliminatório: confirmação e validação da inscrição; análise de currículo e experiência profissional; entrevista e divulgação do resultado final, nos dias 6 e 7 de dezembro. A convocação ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro e a movimentação do local de exercício entre os dias 13 e 17.





Ainda segundo o secretário de Educação, a escola cívico-militar é uma unidade vocacional que vai atender a um público específico. As obras do prédio, que está sendo construído no bairro do Frade, já se encontram em estágio avançado e em breve as matrículas para alunos serão abertas. Os professores interessados deverão encaminhar ao protocolo da secretaria de Educação um currículo com seus dados pessoais, formação acadêmica com cópia de certificados anexados e experiência profissional, junto com a ficha de inscrição disponível no site www.sectonline Depois da inscrição, o processo contará com mais quatro etapas, em sua maioria de caráter eliminatório: confirmação e validação da inscrição; análise de currículo e experiência profissional; entrevista e divulgação do resultado final, nos dias 6 e 7 de dezembro. A convocação ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro e a movimentação do local de exercício entre os dias 13 e 17.Ainda segundo o secretário de Educação, a escola cívico-militar é uma unidade vocacional que vai atender a um público específico. As obras do prédio, que está sendo construído no bairro do Frade, já se encontram em estágio avançado e em breve as matrículas para alunos serão abertas.



- Nossa escola já tem diretor nomeado, já está criada e teremos um oficial de marinha como co-gestor da área militar. Ela vai funcionar em horário integral e com um currículo diferenciado que vai beneficiar em muito os estudantes da cidade -, afirmou Fortunato, lembrando que todas as ações relativas à Educação tem apoio integral do prefeito Fernando Jordão.