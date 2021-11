O Sistema de Super Abordagem vai permitir análises em tempo real do perfil das pessoas em situaão de rua - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 24/11/2021 19:34

Angra dos Reis – A cidade do litoral Sul do estado ganhou um sistema informatizado para cuidar dos moradores que estão em situação de rua. O sistema foi desenvolvido por funcionários da superintendência de Tecnologia da Informação, ligada à secretaria de Planejamento, a custo zero para o município.



A partir de agora, a utilização da tecnologia vai permitir o registro on-line das informações de pessoas abordadas e a consulta, em tempo real, ao banco de dados da secretaria de Desenvolvimento Social. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Angra é o primeiro dos 92 municípios do estado a adotar a inovação.



– Este trabalho teve início há quatro meses, sendo todo desenvolvido por funcionários da prefeitura, sem custos adicionais. Pesquisamos para saber se havia algo parecido em outra cidade do estado e descobrimos que Angra é pioneira neste trabalho. Esse é um sistema inovador, moderno e humanizado, como deve ser feito o nosso trabalho -, explicou Eduardo Sampaio.



O projeto vai permitir análises em tempo real do perfil, características e distribuição socioespacial de quem vive nas ruas da cidade. Atualmente, cerca de 40 pessoas estão nesta situação no município e são atendidas pela secretaria de Desenvolvimento Social. Vinte cinco estão no bairro Bracuí, onde existe um Centro de Atenção à População de Rua, e 15 são encaminhadas para passar as noites em uma igreja no bairro Balneário.



- Esse número sobe um pouco se levarmos em conta os andarilhos e pessoas que passam um, dois ou três dias na cidade e seguem viagem. Futuramente, poderemos realizar estudos comparativos entre os dados coletados e os censos realizados, permitindo a elaboração de políticas públicas mais assertivas para quem vive nessa condição -, completou o secretário.



O Sistema de Super Abordagem, como foi batizado o trabalho realizado com o auxílio de tablets, foi lançado na noite de terça-feira (23), no auditório do Centro de Estudos Ambientais (CEA). Presente ao evento, o prefeito de Angra destacou que a tecnologia vai auxiliar o trabalho desenvolvido pelos agentes durante a abordagem.



– Todo mundo merece uma oportunidade e às vezes é isso o que falta a uma pessoa em situação de rua. Meu pedido aos agentes é que façam o seu trabalho com amor, visando ajudar o ser humano que está à sua frente – solicitou Fernando Jordão à equipe de abordagem.