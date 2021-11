O clima foi de festa no momento em que Rafael deixou o Centro de Referência Covid_19 - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 24/11/2021 13:02

Angra dos Reis - O Centro de Referência Covid-19 está com todos os seus leitos desocupados desde a noite de terça-feira (23). Essa é a primeira vez que a unidade de saúde atinge essa marca desde que começou a funcionar, há um ano e oito meses. O último paciente a receber alta foi Rafael da Conceição Souzedo, de 40 anos, morador do bairro Nova Angra.

- É um recomeço. O sentimento é de gratidão e a partir de hoje muitas coisas mudam. Precisamos viver mais porque é uma oportunidade que a gente recebe. Gostaria de agradecer a equipe médica, enfermeiros. Todos foram especiais e eu só tenho a agradecer -, disse ele.

Rafael deu entrada no Centro de Referência no dia 16 de novembro e foi internado na enfermaria com 50% de comprometimento pulmonar. Dois dias depois, seu caso evoluiu e foi necessária a suplementação de oxigênio e indicação de monitoração na Unidade de Terapia Intensiva. A alta foi um momento de emoção para seus familiares e profissionais que estão há quase dois anos trabalhando no combate a pandemia.

- Esse é o resultado de um trabalho sério que realizamos desde o início da pandemia, em nenhum momento os moradores deixaram de ter atendimento. Pudemos ver a dedicação dos nossos profissionais a quem temos muito a agradecer – frisou o prefeito Fernando Jordão, que comemorou a alta do último paciente na porta da Santa Casa.

Entre março de 2020 e novembro de 2021 o Centro de Referência teve um total de 1.762 internações, 1.247 altas e 389 óbitos. O espaço continuará aberto caso seja necessário prestar atendimento a novos pacientes com covid-19.