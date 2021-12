Policiais militares encaminharam a vítima para a delegacia - Foto: Divulgação PM

Publicado 30/11/2021 22:25

Angra dos Reis - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (30) um homem acusado de manter sua mulher em cárcere privado. De acordo com a denúncia recebida pela PM, a mulher de 25 anos morava no bairro Areal e, além de ser mantida em cárcere, estaria recebendo ameaças de morte por parte de seu companheiro, Leandro Adão de Sousa, de 34 anos. O casal tem um filho de 4 anos.



A PM entrou no bairro utilizando um veículo blindado, pois a comunidade sofre com o tráfico de drogas. Mesmo sendo recebidas por disparos de arma de fogo, as guarnições não revidaram, pois a missão era resgatar a vítima de cárcere.



Após chegar ao local apontado pela denúncia, a mulher foi encontrada em uma casa próximo à mata, juntamente com a criança de 4 anos e o agressor, que foi preso imediatamente.



A vítima relatou que vinha sofrendo privações, violência e que Leandro ameaçou que seria ainda mais cruel cortando seu dedo. A mulher também relatou que foi obrigada a pedir demissão de seu emprego.



Na delegacia, a equipe da patrulha Maria da Penha prestou o auxílio necessário e mãe e filho foram encaminhadas à casa de uma amiga.



Leandro Adão de Sousa está preso e vai responder por tentativa de homicídio, injúria, ameaça, cárcere privado e lesão corporal.