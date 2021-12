Publicado 01/12/2021 09:02

Angra dos Reis – Dez dias após sediar o Fórum Regional de Turismo Fluminense, que discutiu e debateu o futuro do setor nas cidades que compõem a região Costa Verde do Rio de Janeiro, o município vai sediar mais um encontro que visa à integração de Angra, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí e, desta vez, a cidade de Rio Claro, que faz parte do Sul Fluminense.

O Fórum de Integração da Costa Verde, organizado pelo grupo Coalizão Rio, será realizado no hotel Vila Galé Eco Resort na próxima sexta-feira (3).



Durante o encontro serão realizados painéis técnicos para debater setores como Indústria, Infraestrutura e Meio Ambiente na região com o intuito de fortalecer a imagem do estado do Rio de Janeiro e melhorar o ambiente de negócios, aumentar o nível de competitividade e estimular a captação de novos investimentos. Além das cidades da região, o evento reunirá representantes do governo do estado.





De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão Estratégica da prefeitura de Angra, André Luís Pimenta, duas grandes ações estão programadas para ser lançadas pelo município no evento: a Carteira de Projetos 2021-2032 (versões impressas e digital) e o site Visite Angra.