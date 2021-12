Quem não conseguiu refinanciar suas dívidas com a prefeitura de Angra ganhou um novo prazo - Foto: Divulgação/PMAR

Quem não conseguiu refinanciar suas dívidas com a prefeitura de Angra ganhou um novo prazoFoto: Divulgação/PMAR

Publicado 02/12/2021 18:45

Angra dos Reis – Os contribuintes que têm débitos com a prefeitura do município e ainda não conseguiram renegociar suas dívidas terão mais uma oportunidade para regularizar sua situação. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis 2021), que terminaria no último dia 30 de novembro, teve seu prazo estendido até 21 de janeiro de 2022.



A anistia contempla a quitação de débitos tributários e não tributários devidos por pessoas físicas ou jurídicas, inscritos ou não em Dívida Ativa, com ou sem embargos à execução, ajuizados ou não, e que tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020.



Será concedido desconto de 100% em multas e juros para pagamento à vista. Também é possível parcelar, mas nesse caso os descontos são menores e variam conforme a quantidade de parcelas (tabela no fim da matéria).



As parcelas podem chegar a até 36 vezes, observados os valores mínimos de cada uma delas: R$ 50 para pessoa física e R$ 100 para pessoa jurídica. Para a primeira parcela, o vencimento ocorrerá 5 dias após a adesão, sendo que as demais vencerão todo dia 10 de cada mês.



A adesão ao Refis 2021 pode ser feita presencialmente, após o contribuinte ligar para o departamento de créditos da secretaria de Finanças no número (24) 3377-8837, e fazer um agendamento para evitar qualquer tipo de aglomeração.



Quem estiver fora da cidade poderá realizar a adesão pelo site da prefeitura de Angra, www.angra.rj.gov.br . Na página principal o contribuinte encontrará o banner "Anistia – Refis 2021". Ao clicar, a pessoa terá acesso a mais informações e ao formulário de adesão.



Existe ainda a opção do contribuinte fazer contato pelo WhatsApp através do número (24) 99936-8266.



Confira a tabela de descontos:



À vista - 100%

6 vezes - 90%

12 vezes - 80%

18 vezes - 70%

24 vezes - 60%

36 vezes – 40%.