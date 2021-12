Apesar do crescimento do uso do aplicativo, o telefone ainda é o meio mais utilizado para as denúncias - Foto: Divulgação Dique-denúncia

Publicado 03/12/2021 16:44

Angra dos Reis - O disque-denúncia cadastrou 98 denúncias no município no mês de novembro. Com 32 denúncias, o tráfico de drogas continua sendo o carro-chefe entre quem se dispõem a ajudar a polícia em Angra. Informações de maus tratos contra animais e de construções irregulares ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.



Entre as 98 denúncias recebidas, 56 (57%) foram feitas por telefone e 42 (43%) foram realizadas pelo aplicativo Disque Denúncia. Os bairros que registraram o maior número de denúncias foram o Parque Mambucaba (15), a Ilha Grande (12) e o Centro da cidade (10).



Com as informações fornecidas pela população, a polícia realizou ações como a prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas no Morro do Santo Antônio, a apreensão de grande quantidade de drogas no bairro Belém e o embargo de uma construção irregular na Ponta Da Cruz.

As denúncias podem ser realizadas pelo telefone 0300 253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia com sigilo absoluto.



Despedida



O criador e coordenador do Disque-Denúncia, Zeca Borges, morreu aos 78 anos após sofrer um infarto na madrugada desta sexta-feira (3). De acordo com informações, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



Zeca iria receber uma homenagem em Angra dos Reis neste mês de dezembro pelo trabalho que o Disque-Denúncia realiza na cidade desde 2018 e que apontou, recentemente, a queda dos índices de violência no município.



Zeca Borges será enterrado neste sábado, às 14h, no Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro.