Moto roubada foi recuperada pela PM e devolvida ao dono - Divulgação/PM

Moto roubada foi recuperada pela PM e devolvida ao donoDivulgação/PM

Publicado 20/10/2026 21:35 | Atualizado 20/10/2026 21:38

Um suspeito de furtar uma motocicleta foi localizado e preso na manhã desta terça-feira (20), em Angra dos Reis, na Costa Verde. O crime ocorreu na segunda-feira (19), e o veículo foi encontrado na Estrada da Caputera, no Morro do Moreno, com o auxílio de um rastreador. Segundo a Polícia Militar, outro envolvido conseguiu fugir.

De acordo com a corporação, policiais realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre o furto de uma moto. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram o proprietário, um homem de 33 anos, que tentava localizar o veículo por meio do sistema de rastreamento.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma motocicleta caída na lateral da pista. Dois homens estavam próximos ao veículo, e uma segunda moto também se encontrava no local. Ao perceberem a aproximação da equipe, os indivíduos fugiram em direção a uma área de mata.

Os agentes realizaram buscas nas proximidades para tentar localizar os envolvidos, sem sucesso. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Angra dos Reis, junto com o proprietário e a motocicleta recuperada.

Após os procedimentos policiais, o veículo furtado foi devolvido ao dono. Já a motocicleta que teria sido utilizada na prática do crime permaneceu apreendida para as providências necessárias à investigação.

O caso foi registrado na 166ª DP, que deverá apurar as circunstâncias do furto e a possível participação de outras pessoas na ação criminosa. O segundo suspeito não havia sido localizado até o fechamento da matéria.

A Polícia Militar, disse que mantém diligências para localização dos envolvidos e não informou se o homem preso confessou participação no crime nem se a motocicleta apreendida apresentava alguma irregularidade.

A investigação deverá esclarecer a participação de cada suspeito e reunir informações sobre as circunstâncias do furto registrado ontem na cidadde.