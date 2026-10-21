Exposição aberta ao público gratuita - Divulgação/ PCM

Exposição aberta ao público gratuitaDivulgação/ PCM

Publicado 21/10/2026 21:31

O Projeto Cavalos-Marinhos celebra 24 anos de atuação com a inauguração da exposição permanente e gratuita “Ilha Grande, Mar de Cavalos-Marinhos”, na sede do Parque Estadual da Ilha Grande, na Vila do Abraão, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A iniciativa marca o retorno às origens do projeto, criado na ilha em 1º de novembro de 2002, e busca ampliar a conscientização sobre a preservação desses animais marinhos.

Pesquisadora orienta visitantes a como proceder quando deparar com o animal no mar Divulgação/PCM

A mostra reúne fotografias, infográficos, totens explicativos, painéis educativos e exemplares de cavalos-marinhos preservados em álcool. Um dos principais atrativos é um mapa da região que identifica os locais onde os animais podem ser avistados, incentivando moradores e turistas a conhecerem melhor a biodiversidade local.

-É uma alegria fazer esta exposição onde nossa história começou”, comemora Natalie Freret-Meurer, coordenadora-geral do Projeto Cavalos-Marinhos. Segundo ela, a iniciativa convida o público a aprender sobre a espécie e descobrir os pontos de observação na ilha. O projeto conta com a parceria da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

A exposição pode ser visitada diariamente, das 8h às 17h, na Avenida Nacib Monteiro de Queiroz, conhecida como Rua da Praia, na Vila do Abraão. A entrada é gratuita.

Conservação e educação ambiental

A iniciativa também alerta para as ameaças enfrentadas pelos cavalos-marinhos, considerados globalmente ameaçados de extinção. Entre os principais riscos estão a pesca predatória, a destruição de habitats naturais, como manguezais e recifes, a poluição e a captura para fins ornamentais.

O projeto desenvolve pesquisas, monitoramento de populações e atividades de educação ambiental nas baías do Estado, entre elas de Guanabara, Ilha Grande e Sepetiba. Em dezembro de 2025, ampliou sua atuação para os estado de São Paulo e Espírito Santo, com novos monitoramentos.

Nos últimos dois anos, seis regiões fluminenses com populações da espécie foram acompanhadas mensalmente. Mais de 100 pescadores receberam atendimento, enquanto oficinas capacitaram mulheres caiçaras, jovens, professores e agentes de unidades de conservação. A proposta também envolve alternativas de geração de renda para comunidades, associando a proteção da fauna marinha ao desenvolvimento sustentável.

Exposição da espécie marinha no Parque Estadual da Ilha Grande Divulgação

Como agir ao encontrar um cavalo-marinho

Ao avistar um exemplar vivo no mar, a orientação é não tocar no animal e registrar o dia e o local no site www.projetocavalosmarinhos.com.br/contato. Se estiver ferido, com dificuldade para nadar ou morto, o contato deve ser feito pelo WhatsApp (21) 99379-6417.

A captura, o transporte e a comercialização da espécie são proibidos pela legislação ambiental. Denúncias podem ser encaminhadas ao Linha Verde do Ibama, pelo telefone 0800 61 8080, ou aos órgãos ambientais locais.