Candidatos questionam edital do concurso para Guarda Armada da PrefeituraDivulgação/PMAR
Direitos dos candidatos em discussão
Caso não haja retificação, os questionamentos poderão chegar à Justiça durante as etapas de seleção ou após a divulgação dos resultados. Município e banca organizadora ainda podem corrigir os pontos contestados, evitando prejuízos aos candidatos e o risco de uma eventual suspensão do concurso. A expectativa de quem quer fazer o certame é que a situação seja resolvida o quanto antes.
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